Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den bayram mesajı

20.03.2026 16:01:00
Ramazan Bayramı nedeniyle bir paylaşım yapan tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Bayramlar; hatırlamanın, gönül almanın ve birbirine sahip çıkmanın zamanıdır. Bugün fiziksel olarak ayrı olsak da aynı duyguda, aynı inançta buluştuğumuzu biliyorum. Bu bağın mesafeyle zayıflamayacağını, aksine daha da güçlendiğini hissediyorum” dedi.

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gaziosmanpaşalılara seslendi.

"BAYRAMA SİZLERDEN UZAKTA GİRMENİN BURUKLUĞUNU YAŞIYORUM"

“Ramazan Bayramı’na sizlerden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyorum” diyen Bahçetepe şunları söyledi:

“Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, Ramazan Bayramı’na sizlerden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyorum. Yan yana olamasak da, aynı sofrada buluşamasak da aklım da yüreğim de hep sizlerle. Burada geçirdiğim her gün, insanın en çok neye tutunduğunu daha iyi gösteriyor. Benim tutunduğum şey; sizlerin gönderdiği içten selamlar, yazdığınız satırlar ve eksik etmediğiniz dualar. İnanın, her biri bana güç veriyor, her biri bu süreci daha sağlam durarak karşılamamı sağlıyor. Bayramlar; hatırlamanın, gönül almanın ve birbirine sahip çıkmanın zamanıdır. Bugün fiziksel olarak ayrı olsak da aynı duyguda, aynı inançta buluştuğumuzu biliyorum. Bu bağın mesafeyle zayıflamayacağını, aksine daha da güçlendiğini hissediyorum. Geçirdiğimiz bu günler elbet geride kalacak.

Yeniden bir araya geldiğimizde, bugünlerin değerini daha iyi anlayacak; selamlaşmanın, paylaşmanın, bir arada olmanın kıymetini daha derinden yaşayacağız. Her birinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Gaziosmanpaşa’daki tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan bayram mesajı Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İlk kez Bolu’dan ve sizlerden ayrı bir bayram sabahına uyanıyorum. Sincan F Tipi Cezaevi’nde, tek kişilik bir koğuşta. Ama bilin ki; mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm her zamanki gibi sizlerle, Bolu’yla birlikte. Ailemden, sizlerden ve güzel şehrimizden uzak geçirdiğim bu ilk bayramda, en büyük tesellim; kalplerimizin bir, dualarımızın ortak olmasıdır. İnanıyorum ki; adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın en güçlü şekilde hissedildiği günler çok yakında" dedi.
Meriç Demir Kahraman'dan bayram mesajı: 'Bu ülkenin o yüreklere adalet borcu var' Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, “Yok yere çocukluklarından neşeli bayramları bile çalınan herkese, ellerinde şeker yerine sabır tutan o koca yüreklere bu ülkenin adalet borcu var” açıklamasını yaptı.
Mehmet Murat Çalık: 'Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle' Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bayram birlik ve beraberliktir. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.