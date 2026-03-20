Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den bayram mesajı

Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gaziosmanpaşalılara seslendi.

"BAYRAMA SİZLERDEN UZAKTA GİRMENİN BURUKLUĞUNU YAŞIYORUM"

“Ramazan Bayramı’na sizlerden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyorum” diyen Bahçetepe şunları söyledi:

“Kıymetli Gaziosmanpaşalı komşularım, Ramazan Bayramı’na sizlerden uzakta girmenin burukluğunu yaşıyorum. Yan yana olamasak da, aynı sofrada buluşamasak da aklım da yüreğim de hep sizlerle. Burada geçirdiğim her gün, insanın en çok neye tutunduğunu daha iyi gösteriyor. Benim tutunduğum şey; sizlerin gönderdiği içten selamlar, yazdığınız satırlar ve eksik etmediğiniz dualar. İnanın, her biri bana güç veriyor, her biri bu süreci daha sağlam durarak karşılamamı sağlıyor. Bayramlar; hatırlamanın, gönül almanın ve birbirine sahip çıkmanın zamanıdır. Bugün fiziksel olarak ayrı olsak da aynı duyguda, aynı inançta buluştuğumuzu biliyorum. Bu bağın mesafeyle zayıflamayacağını, aksine daha da güçlendiğini hissediyorum. Geçirdiğimiz bu günler elbet geride kalacak.

Yeniden bir araya geldiğimizde, bugünlerin değerini daha iyi anlayacak; selamlaşmanın, paylaşmanın, bir arada olmanın kıymetini daha derinden yaşayacağız. Her birinize en içten selamlarımı gönderiyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Gaziosmanpaşa’daki tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”