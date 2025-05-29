Tutuklu gençlerin aileleri yarın hâkim karşısına çıkacak 14 öğrenci için dayanışma çağrısı yaptı: ‘Sesimiz olun anne’

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 14 öğrenci yarın Silivri’de hâkim karşısına çıkacak. Çocuklarının serbest bırakılmasını talep eden ailelerin dayanışma amacıyla kurduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı dün Şişli’de bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada, “Kendilerine gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar ardında. Mücadelemiz sonucunda çocuklarımızın bir kısmını aldık ama hâlâ içeride olanlar var. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu çocuklar demokratik bir ülkede soruşturmaya bile tabi tutulmazlardı. Bir bayram, anneler günü ve Gençlik Bayramı geçti. Şimdi önümüzde bir bayram daha var. Özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalarını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Aileler bu süreçte yaşadıklarını ise Cumhuriyet’e anlattı. 66 gündür tutuklu bulunan 19 yaşındaki Toprak Doğan’ın annesi Candan Doğan, “Oğlum Saraçhane’de alandan alındı. Vatan Emniyet’e götürülmüş, bir gün boyunca nerede olduğunu öğrenemedik. Uçak teknisyeni olmak istiyordu. Bu sene hazırlanamadığı için üniversite sınavına girmemeye karar verdi.

'BU ÜLKEYİ SEVİYORUM'

‘Yurtdışına gitmeyeceğim bu ülkeyi seviyorum’ diyordu. En büyük endişeleri unutulmak, ‘Sesimiz olun anne’ diyor. Ne kadar kötü bir şey yapmış olabilirler? Tecavüzcüler, hırsızlar çıkabiliyor ama çocuklarımız içeride. Oğluma hiç kızmadım çünkü yanlış bir şey yapmadı” dedi.

Oğlu Burak ve kardeşi Mahzuni tutuklu bulunan Tülay Yıldız ise “Gözünün tam yanına biber gazı fişeği denk gelmiş. Ona, ‘Keşke gitmeseydin’ dedim ama çocuklar haklı. Geleceklerini göremiyorlar. Oğlum Saraçhane’ye gittiği için pişman değil” ifadelerini kullandı.

'BETON DUVAR GİBİ'

Yıldız, “Geldiği akşam ‘Küçücük çocukların olduğu yerde gaz sıktılar, bunlar nasıl insanlar’ dedi. Bana ‘Artık her gün gideceğim anne’ dedi. Gözaltına aldıktan sonra çocukların burnunun ucunu bize göstermediler. Çocuklara ne yaptılar da bize göstermiyorlar? Polislere yalvardık bir kez görmek için beton duvar gibi duruyorlar. Cezaevinde hepsi birlik oldular. Oğluma ağabeyleri İngilizce öğretiyormuş. 30 Mayıs’ta tahliye olacaklarından umutluyuz” diye konuştu.

'SANIYORLAR Kİ TUTUKLU ÇOCUKLAR SADECE CHP'Lİ'

İşten eve dönerken tramvayda gözaltına alınan Eyüpcan’ın annesi Fatoş Şahin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Keşke yanında olsaydım ya ben onunla alınırdım ya da kurtarırdım. Dört gün boyunca İstanbul’daki tüm emniyetleri gezdim nerede olduğunu öğrenemedim. Benim çocuğum günlerce göremeyeceğim kadar ne yaptı? Savcılarımız, yönetenler çocuklarını öldürenleri, tecavüzcüleri bırakmış tertemiz okumaya çalışan çocukları cezalandırıyor. Tüm çocuklar çıkmazsa Eyüpcan çıkarsa sevinemem. Bize ‘arabamı hazırlayın Türk bayrağı asın’ dedi. 30 Mayıs’ta tahliye olup arkadaşlarını gezdirecekmiş.” Bazıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını profillerinde kullanan insanlardan olmak üzere sosyal medyadan gelen hakaret içerikli yorumlara da tepki gösteren Şahin, “Sizinki de mi ekmek almaya gidiyordu” yazıldığını, çocuklarının Berkin Elvan’a benzetildiğini söyledi. Yıldız, “Sanıyorlar ki Saraçhane’ye gelen çocuklar CHP’li. Oysa koyu AKP’li aileler biliyoruz, çocukları tutuklu” dedi.