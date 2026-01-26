Tutuklu İmamoğlu: Bizim insanımız üreteni sever, haksızlık yapanları sevmez

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”Bizim insanımız üreteni sever. Milletin hayrına üreteni sever. Milletine hizmet edeni sever. Millete ait olanı kendine aitmiş gibi sahiplenen kibri, öfkeyle zulmedenleri, kötülükle pusu kuranları ve haksızlık yapanları sevmez“ dedi.

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

