Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için yapılan eylemde iki genç gözaltına alındı
Bursa'da tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması için eylem düzenlendi. Eylemde iki genç daha gözaltına alındı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan, tutuklanması ile devam eden eylemler sürüyor.
Bursa'da öğrenciler, eylem kapsamında tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için basın açıklaması okudu. Bu sırada iki gencin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Gözaltılara tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şu ifadeleri kaydetti:
"Basın açıklamasının ardından dağılan öğrencilerin peşine düşüp gözaltına alan anlayış; korkunun, baskının ve adaletsizliğin geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır.
Ders çalışması, sınavlara hazırlanması gereken, arkadaşlarıyla sinemaya gitmesi, gülmesi, gelecek hayali kurması gereken gençler bugün “Hak, hukuk, adalet” diye haykırıyorsa; bu, Saray rejiminin ülkeye reva gördüğü karanlığın sonucudur.
Bursa’da 12 gencimiz hala hukuksuz bir şekilde tutukluyken, her gün yenilerini hukuksuzlukla tanıştırıyorsunuz.
Bu memleketi, gençlerin özgürce düş kurabildiği, umutla yaşadığı, adaletin, eşitliğin hüküm sürdüğü bir ülkeye dönüştürene dek bu mücadelemiz sürecek!"
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