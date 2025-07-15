Tutuklu rapçi Lvbel C5’in tahliyesi için 'rüşvet' pazarlığı: Avukata suçüstü yapıldı!

Rap şarkılarında uyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur'un serbest bırakılması için Gebze Adliyesi'nde görevli Hakim O.Y.'nin de içinde bulunduğu bir grubun 500 bin dolar rüşvet istediği ortaya çıktı.

BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan’ın aktardığına göre olaylar, Bodur'un 5 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanıp Kandıra Cezaevi'ne gönderilmesiyle başladı.

Bodur’un yakınları, Gebze Adliyesi’nde görevli Hakim O.Y. ile görüştüklerinde, hakim kendilerine üzerinde telefon numarası yazılı bir kâğıt vererek, "E.A. isimli kişiyle konuşun" dedi.

“BU İŞİ 100 BİN DOLARA ÇÖZÜYORUM”

Yakınları, İstanbul Ümraniye'de görüştükleri E.A.'nın bir avukat olduğunu ve Hakim O.Y. ile birlikte çalıştığını öğrendi. İddiaya göre, avukat E.A., Lvbel C5'in tahliyesi için önce 500 bin dolar istedi. Rapçinin yakınları bu talebe tepki gösterip ödeme yapamayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine E.A., “Hakimle konuşayım” diyerek uzaklaştı ve döndüğünde rakamı 300 bin dolara düşürdü.

Yakınları bu tutarı da karşılayamayacaklarını söyleyince, avukat birkaç gün sonra yeniden arayarak “Bu işi 100 bin dolara çözüyorum” dedi. Ancak rapçinin yakınları parayı vermedi ve Adalet Bakanlığı’na başvurarak durumu bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, rapçinin yakınlarından rüşvet teklifini kabul etmiş gibi yapmalarını ve görüşmeleri kaydetmelerini istedi. Organize polis ekiplerinin yönettiği operasyon kapsamında Avukat E.A., Çekmeköy’de bir lokantada 50 bin doları peşin olarak teslim alırken suçüstü yakalandı.

İSTANBUL VE İZMİT BÖLGESİNE BAKAN 10 KİŞİLİK YARGI EKİBİ

Operasyon sırasında Avukat E.A.'nın ifadeleri büyük yankı uyandırdı. Avukat, yargı içinde İstanbul ve İzmit bölgesine bakan 10 kişilik bir ekibin olduğunu, bu kişilerin zenginleri hedefleyip operasyonlar düzenleyerek rüşvetle serbest bırakma pazarlığı yaptıklarını itiraf etti.

Ayrıca, sadece Büyükçekmece ve Küçükçekmece Adliyeleri hariç İstanbul'daki diğer adliyelerde de bağlantıları olduğunu söyledi. E.A., Çağlayan Adliyesi'nde rüşvetin 750-800 bin dolara kadar çıktığını anlattı.

E.A., görüşmeler sırasında Hakim O.Y.’yi görüntülü olarak aradı. Hakimin, rüşvet miktarındaki büyük indirime kızdığı ve "Bu kişilerde çok para varmış" diyerek yakınmada bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

Suçüstü yakalanan Avukat E.A., ifadesinde önce Hakim O.Y.'yi tanımadığını öne sürdü. Daha sonra avukat ile hakim arasında telefon görüşmeleri kayıtlardan tespit edildi. Avukat, telefonuna usulsüzce el konulduğunu, suçüstü halinin gerçekleşmediğini ve tutukluluğunun hukuki olmadığını savundu.

Olayla ilgili Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), aralarında Hakim O.Y.'nin de bulunduğu yargı mensupları hakkında inceleme başlattı.

Avukat E.A.’nın tutukluluğu sürerken, rapçi Süleyman Burak Bodur ise cezaevinde 23 gün kaldıktan sonra çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. HSK'nın soruşturması devam ediyor.