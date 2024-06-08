Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu başladı
Astronot Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir'in Atasever'in de
içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı
aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New
Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.
Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında,
mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.
Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki
astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak
revize edildi.
"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak.
Böylece beynin prefrontal
korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri
incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın
yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak
analiz edilecek.
IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık
radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki
süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar
radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek.
Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay
istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi
yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.
Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş
öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde
bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla
izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce
uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli
araştırılacak.
Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Dosya bakanlığa gidecek
- Başbakan saldırıya uğradı!
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- 'Teklif olursa değerlendirilir'
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!