Dünyanın 'Cehennem Kapısı': Uzaydan bile görünüyor

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:11

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:11

Dünyanın 'Cehennem Kapısı' olarak bilinen muazzam coğrafi güzellik, Sibirya'nın Yana dağlarında 200 dönüm genişliğinde ve 300 fit derinliğinde devasa bir alanı ölçer...

(FOTOĞRAF TEMSİLİDİR)

METAN GAZININ SALINMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Başlangıçta donmuş toprağın altından önceden donmuş metan gazının salınması sonucu oluşmuş ve iklim değişikliğinin etkisiyle işler beklenenden daha hızlı hızlanıyor. Aslında sera gazı metanının havaya yayılma oranı, sürecin endişe verici bir şekilde hızlandığını araştıran yeni bir çalışmanın konusunu oluşturuyor.

ZARARLI GAZLAR SALIMAYA DEVAM EDECEK

Jeomorfoloji dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarlarına göre krater, kalan metanın tamamını atmosfere sızdıracak. İlgili uzmanlar, permafrostun yıllar içinde nasıl eridiğini derinlemesine inceleyerek kraterin 3 boyutlu bir modelini geliştirdiler.

Araştırmanın başyazarı buzul bilimci Alexander Kizyakov, permafrostun neredeyse tamamen eriyip alttaki ana kayayı ortaya çıkarmasına rağmen erimeye ve zararlı gazlar salmaya devam edebileceğini söyledi. Dramatik coğrafi sürecin yerel ekosistemler üzerinde büyük etkisi var.