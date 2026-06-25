Tuvaleti bahane edip OBP sıralamasında birinci okulu kapattılar: 'Karar iptal edilsin'

İzmir ili genelinde OBP başarı sıralamasında üçüncü, Buca ilçesinde ise birinci sırada yer alan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi’nin kademeli olarak kapatılması kararı, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı.

Akademik başarı açısından üst sıralarda bulunan bir okulun kapatma sürecine alınması, eğitim çevrelerinde “çelişkili bir karar” olarak değerlendirilirken veliler kararın iptal edilmesini istedi.

2025 yılı ekim ayında restorasyon gerekçesiyle geçici olarak başka bir okul binasına taşınan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi öğrencileri, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu binasında eğitim görmeye başlamıştı. Bu süreçte öğrenciler tam gün eğitimden yarım gün eğitim modeline geçirilmişti. Ancak Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 12 Haziran 2026 tarihli resmi yazıyla okulun kademeli olarak kapatılmasına karar verildi.

‘EĞİTİM LOBİ DEĞİLDİR’

Karara tepki gösteren veliler, okulun akademik başarısına dikkat çekerek kapatma kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Veliler, “Kararın iptal edilmesini istiyoruz. Tadilatı tamamlanan okulumuza geri dönerek çocuklarımızın eğitim hayatlarına kendi okullarında devam etmelerini talep ediyoruz.Eğitimde alınan kararların lobilerin değil, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçları doğrultusunda verilmesini istiyoruz” dedi.

Öğrencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayarak sürecin yeniden değerlendirilmesini talep eden veliler, yarın saat 09.00’da okul önünde toplanacaklarını, saat 09.30’da ise basın açıklaması düzenleyeceklerini duyurdu.

Veliler, Ali Rıza Efendi İlkokulu’nun da Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu binasına taşınacağının belirterek “Eğer öğrencilerimiz kendi okulumuza geri döndürülmez ve okulumuzun kademeli olarak kapatılması süreci devam ederse, aynı binada iki ilkokul ve bir lise eğitim görmek zorunda kalacak” dedi.