Tuvalette tam teçhizat uyuşturucu yetiştiriciliği
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin tuvaletine yerleştirdiği izolasyonlu çadırda uyuşturucu madde yetiştiren A.B. (33), jandarma tarafından gözaltına alındı.
Antalya, Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin uyuşturucu madde ürettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, Sorgun Mahallesi'nde yaşayan A.B.'nin uyuşturucu madde imalatı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen baskında, tuvalete izolasyonlu çadır kurduğu, buraya yerleştirdiği sistemle skunk ürettiği tespit edildi.
Evde yapılan aramada 142 gram skunk maddesi, 2 nem ve ısı ölçer, özel izolasyonlu çadır, 2 elektrikli fan motoru ve zaman ayarlı elektrik saati, 2 led ışık panel ve motoru, özel hava filtresi ve hava borusu, özel bitki gübreleri bulundu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan A.B., işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. A.B., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. A.B.'nin, ifadesinde, uyuşturucu maddeleri kendisinin kullandığını
söylediği kaydedildi.
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