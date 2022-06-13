İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:54

Metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi, Çağlayan’daki metruk bir binada baba ve kızının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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