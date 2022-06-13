İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!

Abone Ol google-news

Çağlayan’da uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kağıthane Mobil Park timi, zula olarak kullanılan metruk bir binaya baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır esrar maddesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:54

Metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi, Çağlayan’daki metruk bir binada baba ve kızının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Haberin devamı

uyuşturucu uyuşturucu ticareti İstanbul

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler