İstanbul'da aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
Çağlayan’da uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kağıthane Mobil Park timi, zula olarak kullanılan metruk bir binaya baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır esrar maddesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Metruk bir binada uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi, Çağlayan’daki metruk bir binada baba ve kızının uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Video Haberler
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
- Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- AKP iktidarı sallantıda