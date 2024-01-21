İzmir'de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, anne ve babasıyla yaklaşık 1 ay önce tartıştığı ve babasıyla konuşmadığı öne sürülen B.İ, (20) dün akşam saatlerinde ailesinin Bozyaka Mahallesi'ndeki evine geldi.
Tartıştığı babası C.İ'yi (46), bıçakla sırtının 3 yerinden bıçaklayan ve olay yerinden kaçan B.İ, polisi arayıp durumu anlattı.
İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, C.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri B.İ'yi birkaç sokak ileride gözaltına aldı. C.İ'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. B.İ'nin kasten yaralama ve tehditten kaydı olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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