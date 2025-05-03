TÜVTÜRK heyelan riskine karşı taşındı
TÜVTÜRK Samsun Merkez Araç Muayene İstasyonu heyelan riskine karşı yeni binaya taşındı.
Samsun Canik’te akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan sonrası iki çocuk ve bir babanın yaşamını yitirmesi nedeniyle aynı facianın başka bir adreste yaşanmaması için bu kez önlem alındı.
Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kaya kütlesinin hemen altında yer alan TÜVTÜRK Samsun Merkez Araç Muayene İstasyonu tespit edilen risk sonrası yeni binaya taşındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- 'Görev tanımınızda montajcılık mı var?'
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- 'Rakamlar yalan söylemez'