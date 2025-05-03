TÜVTÜRK heyelan riskine karşı taşındı

TÜVTÜRK Samsun Merkez Araç Muayene İstasyonu heyelan riskine karşı yeni binaya taşındı.

TÜVTÜRK heyelan riskine karşı taşındı
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Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Samsun Canik’te akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan sonrası iki çocuk ve bir babanın yaşamını yitirmesi nedeniyle aynı facianın başka bir adreste yaşanmaması için bu kez önlem alındı.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kaya kütlesinin hemen altında yer alan TÜVTÜRK Samsun Merkez Araç Muayene İstasyonu tespit edilen risk sonrası yeni binaya taşındı.


Etiketler: #Samsun #Heyelan #Risk
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