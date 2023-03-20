TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularıyla bir araya geldi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Üç yıllık pandemi arasının ardından kapılarını 25. kez açan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nın son gününde Cumhuriyet gazetesi yazarları okuyucularıyla bir araya geldi.

11-19 Mart tarihleri arasında açık kalan fuarda 300’e yakın yayınevi ile birlikte kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları yer aldı. Birçok yazarımız fuarın son gününde çeşitli etkinliklere katıldı. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun’un yanı sıra, şair ve yazar Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Emre Kongar, Zülâl Kalkandelen, Mustafa Balbay, Halil Genç ve Mehmet S. Aman kitaplarını imzaladı.

Cumhuriyet Kitap standında yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren kitapseverler sevdikleri yazarlarla sohbet etmek ve kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yazarımız Balbay da Bilgi Yayınevi standında kitaplarını imzaladı.

TARİKAT TEHLİKESİ

Ege Salonu’nda Kongar ile Kalkandelen “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” başlıklı söyleşi düzenledi. Aynı isimli kitap fikrinin nasıl doğduğunu anlatan Kalkandelen yaklaşan seçime dikkat çekti ve “Rejim oylanacak” dedi. Çok partili döneme geçiş süreçlerini anlatan Kalkandelen, “Türkiye’de karşıdevrim din odaklı, laikliğe karşı oluştu. Tarikatlar laik Cumhuriyete tehdittir. Bu tarikatlar iktidara desteklerini açıklıyor. Tarikatlar ve cemaatler 100 yıl önce kapandı ama oy yuvası oldukları için iktidarlar görmezden geliyor. Bu oluşumları emperyalizm destekliyor. Emperyalizm tam bağımsız Türkiye istemiyor” diye konuştu.

Kongar da darbeleri anlatarak “Türkiye’yi ‘şahıs’ cumhuriyeti yaptılar. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gibi ucube bir sistem getirdiler, dünyada örneği yok. Önümüzdeki sorun; ‘Şahsım rejimi’dir. Tek kişi bir ülkeyi yönetemez. Rejim yanlış” dedi.

LAİKLİK VURGUSU

Tarikatların devlet kurumlarına yerleştiğini aktaran Kongar, “Önce Gülen cemaatiyle işbirliği yapıldı, 15 Temmuz’da sonucu acı bir şekilde yaşadık. Şimdi de Menzilcisi, osu busu... Karşı devrim mümkün değil. Laiklik olmadan cumhuriyet ve demokrasi olmaz. Tarikatların kucağında cumhuriyet ve demokrasi olmaz” ifadelerini kullandı.

Ardından da aynı isimli kitaplarını okuyucuları için imzaladı.