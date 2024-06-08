Tuzla, AKP’nin iki kez engellediği kreşe kavuşuyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:31

Güncelleme: 08.06.2024 - 16:31

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün 29 Nisan 2024 tarihinde ihale ettiği, “Tuzla İlçesi Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı” ihalesinin sözleşmesi imzalandı. 561 milyon TL'ye ihale edilen söz konusu proje yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda inşa edilecek.

Sosyal yaşam merkezinde kreş, sağlık birim, mesken, sosyal tesis, idari birim ve oyun alanları yer alacak. Toplam inşaat alanı ise 19 bin 211 metrekare olacak. İmzalanan sözleşmeye göre söz konusu inşaat 540 günde tamamlanacak.

AKP KREŞ YAPIMINI İKİ KEZ REDDETMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında Tuzla’da, İBB mülkiyetindeki bin 100 metrekarelik araziye “kreş” yapmak istemiş, bunun için talep ettiği imar planı değişikliği İBB Meclisi’nde AKP’nin oy çokluğuyla iki kez engellenmişti. AKP’li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da, İBB’nin kreş projesine karşı kampanya yürütmüştü.

"ÇALIŞAN KADINA MI, KREŞE Mİ KARŞISINIZ?"

2024 Belediye seçimlerinden sonra İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili olan avukat Ülkü Sakalar, geçen dönem Tuzla Belediye Meclis üyesiydi. Sakalar geçen dönem İBB Meclisi’nde, AKP’nin engellemesine karşın şunları söylemişti:

“Daha önce İBB, kreş alanı belirlemek için Tuzla Belediyesi'ne 4 kere yazı yazdı. Yazılara yanıt verilmedi. Konu Tuzla Belediye Meclisi'nde gündeme geldiğinde Tuzla Belediye Başkanı ‘İBB'nin bir sürü yeri var Tuzla'da. Niye orada yapmıyorsunuz da bize yer soruyorsunuz?' demişti. Şimdi komisyona İBB'nin kendi mülkiyetindeki yere kreş yapma talebi geldi ama komisyon hiçbir gerekçe göstermeden reddetti. Anlamak istiyorum; çalışan kadına mı, kreşe mi karşısınız. Konuşmaya gelince ‘Ak Parti döneminde kadınlar özgürleşti, eşitlik arttı' derken çalışan kadın için kreş yapacağım diyen İBB'ye ‘hayır' diyorsunuz. Bu çifte standardı anlamakta zorlanıyorum.”