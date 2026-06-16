Tuzla'da tersanede gemide yangın

İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.