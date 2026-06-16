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Tuzla'da tersanede gemide yangın

Tuzla'da tersanede gemide yangın

16.06.2026 16:10:00
Güncellenme:
DHA
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Tuzla'da tersanede gemide yangın

Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki tersanede bulunan bir gemide yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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