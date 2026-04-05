Tuzla’daki tesisin Saray’a gidecek olması taşeron olarak çalışanları vuracak: İşçide ‘taşınma’ korkusu

KHÜL Destek ve Profesyonel Hizmetler AŞ’ye bağlı çalışan işçiler kendilerine resmi bildirimde bulunulmadığını ifade ederken Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan KHÜL, Tuzla’daki montaj hattının taşınmasının planlandığını doğruladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Verimlilik ve operasyonel gerekçeler çerçevesinde Tuzla Parça Montaj İşletmesi’nin 2026 yılı içerisinde Trakya Bölgesi’ne taşınması planlanmaktadır. Bu doğrultuda teknik planlama ve işgücüne etki edecek aşamaların tasarımı devam etmektedir. Çalışanlarla iletişim, proje planında belirli bir olgunluğa ulaşıldığında şeffaf biçimde yürütülecek olup yeni lokasyonda görev almak isteyen çalışanlara imkân sunulacaktır” dendi.

ÜCRETLER YETERSİZ

Taşeron yapısı nedeniyle doğrudan yönetimle iletişim kurulamadığını vurgulayan işçiler ise kaygılarını şöyle dile getirdi: “Halen bir güvencemiz yok. ‘Mağdur etmeyeceğiz’ deniyor ancak nasıl olacağı belli değil. Bizi götürecekler mi, işten çıkaracaklar mı bilmiyoruz. Belirsizlik nedeniyle işyerinde motivasyon da düştü, iş kazalarıı arttı. Bunun yanında bazı çalışanlara işten ayrılmaları için ek ödeme teklif edildiğini duyuyoruz.”

Ayrıca son dönemde ücret artışlarının da yetersiz kaldığını belirten işçiler, son iki-üç zam döneminde enflasyonun altında artış aldıklarını vurguladılar.