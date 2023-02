Tuzla fayı çok yıkıcı olacak

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:20

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:20

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve on binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce yurttaşın da yaralandığı iki büyük depremin ardından, İzmir’de kapıdaki benzer bir tehlike karşısında tedirginlik sürüyor. Olası bir felakete karşı uyarıda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Onalan, kent merkezindeki riskli bölgeleri ve güvenli alanları tek tek açıkladı. Çözüm önerisi olarak güvenli alanlarda yapılaşma, uydu kentler ve dönüşümü sunan Onalan, “2020’de meydana gelen deprem İzmir için önemli bir uyarıydı. Denizde meydana gelen bir deprem böyle bir hasar yarattıysa, merkezde oluşacak bir depremde halimiz beter olur” dedi.

13 ETKİLİ FAY MEVCUT

Kentin mevcut durumunu yorumlayan ve 2020 yılındaki depremin ardından yaklaşan riske karşı uyarıda bulunan Onalan, “Ülkemiz genelinde deprem üretme potansiyeli olan 485 tane fay var. Bunlar diri faylar. Her an deprem üretme potansiyeline sahip. Biriken enerji ve deprem periyotlarına baktığımızda fayların 13 tanesi İzmir civarında. 2005 yılında MTA’nın yaptığı çalışmaya göre belirlenmişti. Tesbit edilen bu fay hatlarının belirlenmesi için halen güncel çalışmalar sürüyor. Bunların bazıları süresini doldurmuş ve aktif olmayan faylar. Her an kırılma ihtimali bulunan kaç fay var, bunlar yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkacak. İzmir’de şu anda en riskli fay, her an büyük bir deprem beklenebilecek Tuzla fayı. Bu fay süresini doldurdu, neredeyse 2 bin yıldır kırılmadı, büyük bir enerji birikimi var. Tıpkı Kahramanmaraş’taki gibi bir deprem üretebilir” dedi.

KAPIDAKİ BÜYÜK TEHLİKE!

Tuzla fayının Seferihisar’dan başladığını, devamında Cumaovası’nın kuzeyinden geçerek Gaziemir ve Balçova’ya, ardından da İzmir merkezine dek uzandığını dile getiren Onalan, “Bu fay İzmir Körfezi’ne kadar uzanıyor ve uzun bir fay. Bu fay hattını yerinde giderek gördüm ve üzerinde çalıştık. Bilim insanları bunun büyük bir deprem üretebileceğini dile getirdi. Sisam’da, İzmir’in 70 kilometre uzağında olan deprem geldi Bayraklı’yı yıktı. Kentte oluşan hasarı 2020 yılındaki depremde gördük. Bu fay kente çok daha yakın ve çok daha büyük bir deprem üretebilir. Bu kırıldığında, deprem dalgaları ile birlikte büyük bir yıkıma yol açabilir. Bir kere İzmir’in tamamında hasara yol açacak. İzmir’in alüvyon olan düz alanlarında, Bayraklı, Bostanlı, Mavişehir, Karşıyaka, Alsancak gibi dolgu alanlarda çok daha fazla etkili olacak. Esas endişemiz bu. Bu tetikte olan ve her an kapıda olan bir deprem” diyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.