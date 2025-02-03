Teğmenlerin avukatlarından ortak ‘Anıtkabir’ açıklaması

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:20

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:20

30 Ağustos’ta düzenlenen Kara Harp Okulu töreninde kılıçlarını çatarak ‘Subaylık Andı’nı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler, TSK’den ihraç edilmişti.

Oy çokluğu ile alınan karar kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açarken, teğmenlerin avukatları ‘Anıtkabir’ ziyaretinin ardından ortak bir açıklama yaptı.

“AÇIKLAMA YAPMAMIŞ, FOTOĞRAF İLETMEMİŞLERDİR’

Yapılan açıklamada, "Teğmenlerimiz, kararın öğrenilmesinden sonra basın mensuplarına, sosyal medya platformlarına veya haber sitelerine herhangi bir açıklama yapmamış, fotoğraf iletmemişlerdir" ifadelerine yer verilirken avukatlar, teğmenlere ait kişisel bilgi ve belgelerin hukuka aykırı bir biçimde ele geçirilip yayılmasını sağlayan kişilere ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Teğmenlerin avukatlarından yapılan ortak açıklamada, "30 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında gelenekselleşmiş subaylık andını okumuş olmaları sebebiyle disiplinsizlik yaptıkları iddia edilerek haklarında Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verilen müvekkil Teğmenlerimiz, kararın öğrenilmesinden sonra basın mensuplarına, sosyal medya platformlarına veya haber sitelerine herhangi bir açıklama yapmamış, fotoğraf iletmemişlerdir“ ifadeleri kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Bununla birlikte, müvekkillerimiz ve avukatları olarak bizim dışımızdaki konunun kamuoyunda yakından takip edilmesinden istifade etmek isteyen- kimseler tarafından yapılan açıklamalara, sosyal medya paylaşımlarına ve basın mensuplarının kendi yorumlarıyla oluşturdukları haberlere itibar edilmemesini; müvekkillerimize ait kişisel bilgi ve belgelerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek yayılmasını sağlayan kişi ve kurumlar hakkında da sürecin hassasiyetine binaen hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.