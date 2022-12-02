Tuzla'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencisi Bağcılar'da bulundu
Tuzla'da kaybolan lise öğrencisi Cihat Kılıçsokan (18) Bağcılar'da bulundu.
Tuzla'da lise öğrencisi Cihat Kılıçsokan, 4 gün önce okula gitmek üzere evden ayrıldı. Oğullarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis her yerde Kılıçsokan'ı ararken bugün Bağcılar Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Metris Cezaevi karşısında bir kişinin hareketlerinden şüphelenen polis, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmak istedi.
Şüpheli gördükleri gencin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, gencin ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı bulunan Cihat Kılıçsokan olduğunu belirledi.
Ekipler, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gözlemlenen Kılıçaslan'ın ailesine bilgi verildi.
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