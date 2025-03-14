Tuzla'da fabrikada korkutan yangın: Ekipler sevk edildi!

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Tuzla'da fabrikada korkutan yangın: Ekipler sevk edildi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:46

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın dış bölümünde paletlerin olduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Paletlerin bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının fabrikaya sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

 

 


Etiketler: #Yangın #tuzla

İlgili Haberler

Günlerce söndürülememişti... Uzmanlardan 'metan gazı' yangınına ilişkin açıklama!

Günlerce söndürülememişti... Uzmanlardan 'metan gazı' yangınına ilişkin açıklama!
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Alevlere teslim oldu: Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde korkutan yangın!

Alevlere teslim oldu: Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler