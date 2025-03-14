Tuzla'da fabrikada korkutan yangın: Ekipler sevk edildi!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:49

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın dış bölümünde paletlerin olduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Orhanlı Mahallesi Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Paletlerin bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının fabrikaya sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.