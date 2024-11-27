Tuzla'da ‘hayali emsal transferi’ Meclis gündeminde

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:38

AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın başkanlığı döneminde “hayali emsal transferleri” üzerinden büyük bir yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması üzerine konuyu Meclis’e taşıyan Bayhan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı’nın yerel seçimleri kaybetmesinin ardından “hayali emsal transferleri” nedeniyle boyutu milyarlarca lira tutarında bir soygun basına ve kamuoyuna yansıdı. Çağdaş Tuzla Gazetesi’nin 24 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan “Tuzla Belediyesinde Hayali Emsal Transferleri ile Büyük Soygun İddiası” haberine göre; soygundan etkilenen onlarca müteahhit ve iki bini aşkın Kentsel Dönüşüm Mağduru vatandaş yan yana gelerek haklarını aramaya çalışıyorlar. AKP’li eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Başkan yardımcısı ve meclis üyesi Serhan Kural’ın da içinde olduğu belediye içindeki çetenin önce Tuzla’da kimi arazileri yok pahasına alarak topladığı, daha sonra ise aynı yerlerin emsal transfer haklarını defalarca birden çok müteahhide sattığı aktarılan bilgiler arasında.”

RANT VURGUSU

Milyarlarca liralık rant elde edildiğini söyleyen Bayhan, “Belediye içindeki çetenin yaptığı bir başka yolsuzluk ise yandaş müteahhitlere encümen kararına rağmen belediyeye bağışlamaları gereken emsal haklarını bağışlamadıkları gibi bu hakkı defalarca başka parsellerde kullandırarak milyarlarca liralık büyük rantlar devşirmesidir. Yolsuzluğun diğer boyutu ise hak sahibi vatandaşlara ait olan hisselerin vatandaşların haberi ve onayı olmaksızın sahte imza ve muvafakatnamelerle satılmış olmasıdır. Sonuç olarak Tuzla Belediye Başkanlığı’nın 11/05/2018 tarih ve 92 sayılı Belediye meclisinin ‘İmar uygulaması görmüş yerlerde emsal transferi’ kararı büyük bir yolsuzluğun yasal dayanağı haline getiriliyor. Vatandaşların ellerinde Albaraka Türk Soğanlık İstanbul Şubesine ve başka bankalara ait Ferhat Dalmaz adına yapılmış ödemelerin dekontları, sahte muavafakatnameler mevcuttur. 2018 yılından bu yana süren pek çok projenin hayali transferlerle ya da farklı plan bölgelerinden taşınan emsallerle tamamlandığı anlaşılan soygun yıllarca nasıl rahatlıkla sürmüştür? Belediye seçimlerinde Parti değişikliği olmasaydı bu soygunu açığa çıkaracak bir mekanizma ya da denetim bakanlığınızda mevcut mudur? Mevcutsa yıllarca bu soygun nasıl yapılabilmiştir?”