AKP seçimi kaybetti, 'yolsuzluk' ortaya çıktı: Tuzla'da 'hayali emsal transferi' üzerinden rant iddiası

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:46

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:47

AKP’li belediyelerde tartışmalı uygulamaların ardı arkası kesilmiyor.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından AKP’den CHP’ye geçen İstanbul Tuzla Belediyesi’ndeki usulsüz uygulamalar dikkat çekti.

AKP’li önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın seçimi kaybetmesinin ardından ortaya çıkan ‘Hayali emsal transferleri’ üzerinden milyarlarca liralık usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Tuzla’daki emsal taşımaya uygun yeşil alan, spor alanı ve benzeri donatı alanlarında kalan arazilerin büyük bölümünün belediyede resmi bir görevi bulunmayan Ferhat Dalmaz’ın, belediye yönetimiyle işbirliği yaparak, sosyal donatı alanlarındaki hisseleri yok pahasına satın aldığı ve bu hisselerin imar haklarını müteahhitlere yüksek bedellerle sattığı ileri sürülüyor.

Aynı emsal transferi haklarının birden çok müteahhide satıldığı öne sürüldü.

ÖNCE EMSAL SONRA KARAR...

Çok sayıda müteahhit ve iki bini aşkın kentsel dönüşüm talebinde bulunan yurttaşın bu nedenden dolayı mağdur olduğu ettiği belirtildi.

AKP döneminde belediyeye yakın olan bazı müteahhitlerin ise encümen kararı alındıktan sonra belediyeye bağışlamaları gereken imar haklarını da bağışlamadığı, aynı imar haklarının defalarca başka parsellerde kullanılarak büyük bir rant sağlandığı da iddialar arasında.

Ayrıca yurttaşlara ait olan hisselerin, sahte muvafakatname ve sahte imzalarla satıldığı belirtildi. Dalmaz’ın yolsuzluk tartışmalarından önce İtalya’ya kaçtığı da iddialar arasında.