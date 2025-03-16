Tuzla’da işçi direnişine polis müdahalesi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 04:30

Dün sabah saatlerinde görüşme yerine polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, çadırlarının kaldırıldığını ve tersane önünün araçlarla kapatıldığını gördü.

Gözaltına alınan iki sendika yöneticisi ve beş işçi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet’e konuşan işçilerden Ali Ağkurt, “Eylemimizin 8. gününde yalnızca maaşlarımız yatırıldı; ihbar, tazminat ve yıllık izin ücretlerimiz hâlâ verilmedi. Haksız bir para değil, hukuki haklarımızı istiyoruz. Muhatap bulamıyoruz, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.