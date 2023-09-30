Tuzla’da korkutan fabrika yangını!
Tuzla’da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kontrol altına alındı. Yanan fabrika ve itfaiyecilerin çatıda yangına müdahalesi havadan görüntülendi.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı semtinde bulunan bir pres döküm fabrikasının üst katında bacaların bulunduğu bölümde saat 16.15 sıralarında yangın çıktı.
KONTROL ALTINA ALINDI!
İddiaya göre; olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca tedbir amacıyla sağlık ekipleri ile polis ekiplere de olay yerine sevk edildi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yanan fabrika ve itfaiyenin çatıdaki müdahalesi dron ile görüntülendi. Öte yandan fabrikanın yandığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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