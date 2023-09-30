Son dakika... Maltepe'deki Piazza AVM'de yangın paniği!
Son dakika haberi... İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı.
Binadan duman çıktığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından etkilenen olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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