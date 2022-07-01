Tuzla'da korkutan gemi yangını
Tuzla'da tersanede bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Ekipler tarafından kısa zamanda söndürülen yangında, ölü ya da yaralanan olmağı bildirildi.
Tuzla'da tersanede Shoyo maru isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.
Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan Saint Kitts ve Nevis bayraklı Shoyo maru isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bakıma alınan geminin makine dairesindeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide hasar oluştu.
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