Lezzetin tuzla muhteşem buluşması: Tuzda balık tarifi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:09

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:09

Bu tarif, balığın tüm doğal lezzetini koruyarak, dışı çıtır çıtır bir tuz kabuğunda pişirilmesini sağlar. Görüntüsü ve lezzetiyle misafirlerinizi etkileyecek bu tarifi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet bütün levrek veya çipura (500-600 gram)

2 kilogram kalın deniz tuzu

3-4 dal taze biberiye veya kekik

1 adet limon (ince dilimlenmiş)

3-4 diş sarımsak

2 adet yumurta akı

1 çay bardağı su

Hazırlık Aşaması:

1. Balığın Temizlenmesi:

Bütün balığı iç organlarından ve pullarından temizleyin. Ancak derisini soyulmadan bırakın, bu balığın pişerken lezzetini ve nemini korumasına yardımcı olacaktır. Balığın iç kısmını iyice yıkayın ve fazla suyunu kağıt havluyla kurulayın.

2. İç Harcın Hazırlanması:

Balığın içine taze biberiye veya kekik dallarını, sarımsak dişlerini ve limon dilimlerini yerleştirin. Bu aromatik malzemeler balığa ekstra lezzet katacaktır. İsterseniz birkaç dilim portakal da ekleyebilirsiniz.

3. Tuz Karışımının Hazırlanması:

Geniş bir kapta deniz tuzunu, yumurta aklarını ve suyu karıştırın. Yumurta akı, tuzun balığın etrafında sıkıca bir kabuk oluşturmasını sağlar. Karışım, hafif ıslak kum kıvamında olmalıdır.

4. Balığın Tuzla Kaplanması:

Fırın tepsisine bir kat tuz serin. Ardından balığı tuzun üzerine yerleştirin. Balığın üzerini tamamen tuzla kaplayın, balığın hiçbir yeri görünmemeli. Tuz katmanı sıkı olmalı, bu şekilde balığın kendi buharında pişmesini sağlayacaktır.

5. Pişirme:

Önceden 200 derece ısıtılmış fırında balığı yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Balığın büyüklüğüne göre pişirme süresi değişebilir. Balık piştiğinde tuz kabuğu sertleşir ve altın rengini alır.

6. Servis:

Fırından çıkan balığın tuz kabuğunu sert bir bıçak veya çekiç yardımıyla dikkatlice kırın. Tuz tabakasını tamamen çıkarın. Balığın üzerindeki tuz kalıntılarını hafifçe silkeleyerek temizleyin. Balığı fileto olarak servis edebilirsiniz.