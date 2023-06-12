Tuzla'da tersanede havuz çöktü: Vinç geminin üzerine devrildi
İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan özel bir tersanede gemi havuzu çöktü. Havuzun yanındaki geminin üzerine vinç devrildi.
İstanbul'un Tuzla ilçesi Evliyaçelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan Çındemir Tersanesi'nde gemi tadilatı sırasında tersanedeki gemi havuzu bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Ardından havuzun yanındaki bir geminin üzerine vinç devrildi. Tersaneden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne yardım talebinin gitmediği öğrenildi.
Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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