Samsun Tekkeköy’deki proje için bir haftada iki duyuru yayımlandı: Hazine arazisine tersane
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Samsun Tekkeköy’de Hazine arazilerini tersane yapılması için tahsis etmek üzere ikinci kez duyuru yayımlandı. Hazine’ye ait taşınmazlarda gerçek ve/veya tüzel kişilere 49 yıla kadar kullanma izni verilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü geçen cumartesi günü tersane tahsis duyurusu yayınlamıştı. Aynı duyuru 24 Kasım’da bir kez daha yayımlandı. Bir hafta içerisinde neden iki kez duyuru yayımlandığı ise anlaşılamadı.
Duyuruya göre Samsun Tekkeköy’de tersane alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait 63 bin 666 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazların kuzeyinde deniz tarafından kalan tahdit dışı (deniz ile parsel sınırı arasında kalan kumluk alan) yaklaşık 52 bin metrekare yüzölçümlü alanlar dahil toplam 115 bin 666 metrekare yüzölçümlü alan, tersane yatırımı yapılması amacıyla gerçek veya tüzel kişilere tahsis edilecek.
Yatırımcılar tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis amacına uygun tesis kurabilecek. İşi alan yatırımcı bir yıl içerisinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak. İki yıl içerisinde yatırımların tamamı bitecek. En fazla bir yıl uzatma verilecek. Yatırımcılara Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 49 yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecek.
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