Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü

İstanbul Tuzla'da Panama bayraklı Chmical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59) vincin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ozaki'ye çarpan vinç operatörü Tevrat Ç. (55) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:09
Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü
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İstanbul Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede Panama bayraklı Chmical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki, vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi. O sırada vinci kullanan Tevrat Ç. gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdi. Vincin Japon mühendis Ozaki'ye çarptı. Vinç operatörü Tevrat Ç. ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Japon mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ozaki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından görevlendirilen yetkililer, Adli Tıp Kurumu'na geldi. 

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan vinç operatörü Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 


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