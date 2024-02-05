Tuzla'da yangın paniği: 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı!
Tuzla'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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