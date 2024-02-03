Apple Vision Pro için ilk sağlamlık testi: Tuzla buz oldu

Apple'ın merakla beklenen Vision Pro'su için ilk sağlamlık testi videosu yayınlandı. Cihazın dayanıklılığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:31
Apple Vision Pro için ilk sağlamlık testi: Tuzla buz oldu
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Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro için onlarca yorum yapıldı ve incelemeler de gelmeye başladı. Yapılan sağlamlık testine göre kısa mesafelerden düşme ya da kapılar, duvar ya da evdeki diğer objelere çarpmak cihaza çok da zarar vermiyor. Ancak daha yüksek bir mesafeden defalarca kez ekranı öne gelecek şekilde düşmesi cihazı tuzla buz ediyor.

Ön cam beklenenden daha sağlam olsa da belirli bir yükseklikten düştüğünde kullanılamayacak hale gelecek şekilde kırılıyor.

APPLE VISION PRO ÖN SİPARİŞTE NE KADAR SATILDI?

Söylendiğine göre Apple'ın Vision Pro'su 200 bin adetin üzerinde satıldı. 19 Ocak'ta ön siparişe açılan cihaz 2 Şubat'ta resmi satışa çıkmıştı.


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