Tuzla’daki tersanede meydana gelen gaz sızıntısında dört işçi zehirlendi

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul Tuzla’da bir tersanedeki gemi tamir işlemi sırasında meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen dört işçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk açıklamalara göre işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Zehirlenen dört işçinin gemiden çıkarılarak ambulansa taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Yeterli önlemlerin alınmamasından dolayı zehirli gazdan etkilenen dört işçinin demir kafesin içinde taşındığı ve üst üste konularak sedyesiz bir şekilde ambulansa kaldırıldığı anlar tepki çekti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan dört işçinin hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. Tuzla’da son günlerde iki farklı yerde patlama ve karbondioksit sızıntısı gerçekleşmesi, Türkiye’nin en kritik sorunlarından olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu tekrar gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Cumhuriyet’e konuştu. Bulut, tersanelerde işçi sağlığının son derece ihmal edildiğini vurgulayarak, “Konuyla alakalı çok sayıda rapor olmasına rağmen önlemler alınmamaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teftiş raporunda, çoğu tersanenin işyeri ekibinin ve temsilcisinin olmadığı bilgisi bulunuyor. Yani aslında Çalışma Bakanlığı buralarda işçi sağlığının ihmal edildiğini söylemiş. Rapora rağmen önlem alınmadı” diye konuştu.

Bulut, birçok büyük geminin Türkiye’deki tersanelere getirildiğini, olayın yaşandığı zamanda da Liberya bandıralı geminin tadilatının yapıldığını belirtti. Bulut şöyle devam etti: “Gemi tadilatı oldukça zor bir iştir. Olayın yaşandığı yerde kaynak işlemleri yapılıyormuş. dört işçimiz karbondioksitten zehirlendi. Devlet tarafından tersanelerdeki işçi sağlığı her zaman ihmal edildi. Kârlılık nedeniyle yatırımcılara ya da tersane sahiplerine pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Yapılması gereken harcamaların maliyeti yüksek değil. Ancak yine de patronların kârı için göz yumuluyor.”

"DEVLET DENETİMİ ÇOK ZAYIF"

Bulut, büyük kentlerde çalışan işçilerin can güvenliğinin olmadığını vurgulayarak “AKP döneminde, 2021 yılında 2 bin 170 işçi cinayeti işlenmiş. Bunların 62’si çocuk, 94’ü göçmen. Ölümler özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Kocaeli gibi liman kentlerde gerçekleşmiş. Çoğu ya tersane işçisi ya da büyük inşaatlarda çalışan işçiler. Sadece bu veriler bile işçi sağlığının ön planda olmadığını gösteriyor. Maalesef devlet denetimi çok zayıf. Tuzla’da olayın yaşandığı bölgede işyeri hekimi var mıydı? Gereken müdahale yapıldı mı? Bunların sorgulanması gerekiyor” dedi.