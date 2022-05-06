Son Dakika: Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama: Yaralılar var

06 Mayıs 2022 Cuma, 11:00

Tuzla Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin açıklama geldi. Karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır. Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.

Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan (4) işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.

Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."