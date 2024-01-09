Tuzla’nın 175 milyonluk ihalesi yandaşa gitti

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Tuzla Belediyesi 6 Aralık’ta Aydınlı Caddesi bağlantı yolu ile çevresinin yol inşaatı ve peyzajının yapılması için ihaleye çıktı. 175 milyon 132 bin TL’lik ihaleyi AKP’li Muharrem İleri’ye ait Kutlu Yol Asfalt şirketi kazandı.

İleri, 2019 yerel seçimlerinde Midyat Belediyesi’nden belediye başkanı olmak için aday adayı olmuştu.

Söz konusu şirket 2011 yılından bu yana Tuzla, Çekmeköy ve Pendik Belediyeleri başta olmak üzere birçok resmi kurumdan 66 kamu ihalesi aldı.

Şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam beledeli 1 milyar 284 milyon 642 bin TL. Kutlu Yol Asfalt Şirketi, aldığı 66 kamu ihalesinin 24’ünü Tuzla Belediyesi’nden aldı.

Şirketin yalnızca Tuzla Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplam bedeli 767 milyon 872 bin TL.

ADAY ADAYI OLMUŞTU

Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi kazanan şirket 2005 yılında Muharrem İleri ve Halil Kutlu tarafından kuruldu. Şirketin kurucuları arasında yer alan İleri, 2019 yerel seçimlerinde Midyat Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olmuştu.

Belediye başkanlığı için aday gösterilmeyen İleri, “partisine gönülden bağlı” olduğunu ifade etmişti. İleri aday gösterilmese de birçok kamu ihalesini aldı.

