TV yayın akışı 13 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13.08.2025 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Dönerse Senindir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
21:50 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
23:50 Aile Saadeti
00:00 Aile Saadeti
02:20 Bir Gece Masalı
05:10 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri

KANAL D YAYIN AKIŞI


09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Thor: Ragnarok
23:45 Thor: Ragnarok
00:00 Kuralsız Sokaklar
01:00 Meteor Kıyameti
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney

NOW TV YAYIN AKIŞI


10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 İlk Buluşma
00:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 İlk Buluşma
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz


SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Küçük Esnaf
22:15 Meraklı Köfteci
23:45 Küçü Esnaf
00:00 İnatçı
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 İnatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI


09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
21:45 Öğrenci İşleri
23:45 Öğrenci İşleri
00:00 Meleklerin Mucizesi
01:00 Aramızda Kalsın
03:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI


09:15 Kendi Düşen Ağlamaz
12:30 Seksenler
13:25 Teşkilat
16:45 Kim Gitsin?
18:00 Ana Haber
19:00 Başakşehir - Viking
19:55 İddiaların Aksine
21:15 UEFA Süper Kupa Özel
22:00 PSG - Totenham
00:00 Gönül Dağı
01:15 Leyla ile Mecnun
03:40 Seksenler
04:30 Kim Gitsin?
05:30 Ege'nin Hamsisi

TV8 YAYIN AKIŞI


09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim

