tv100, Fuat Uğur’un işine son verdi: ''Kovuldun' diyebilirler'

tv100'de ayrılıklar sürüyor.

Gazeteci Fuat Uğur, X hesabından yaptığı açıklamayla kanalla ilişiğinin kesildiğini, “Nefret edenler ‘Kovuldun işte’ de diyebilir” ifadeleriyle duyurdu.

Uğur'un açıklaması şöyle:

"Kendimle ilgili yeni duyuru. İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de MEDYA KRİTİK programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler “Kovuldun işte” de diyebilir"

Kendimle ilgili yeni duyuru.

İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de MEDYA KRİTİK programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler… — Fuat Uğur🇹🇷 (@FUATUGUR) October 24, 2025

Uğur, 4 Eylül’de TGRT Haber’de “Medya Kritik” programının moderatörlüğünü üstlendiğini açıklamıştı.

tv100’de geçen günlerde İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki’nin programları da yayından kaldırılmış, iki isimle yollar ayrılmıştı.

CANSU CANAN ÖZGEN DE VEDA ETTİ

Uğur'un ardından sunucu Cansu Canan Özgen de tv100’den ayrıldığını duyurarak, “2,5 yıldır görev yaptığım TV100 ailesine veda ediyorum… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle” mesajını paylaştı.