tv100, Fuat Uğur’un işine son verdi: ''Kovuldun' diyebilirler'

24.10.2025 15:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
tv100, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fuat Uğur’la yollarını ayırdı. Uğur, sosyal medya hesabından “Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım” diyerek ayrılığı duyurdu. Sunucu Cansu Canan Özgen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tv100 ile yollarının ayrıldığını belirtti. Kanalda son haftalarda İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki de ayrılmıştı.

tv100'de ayrılıklar sürüyor.

Gazeteci Fuat Uğur, X hesabından yaptığı açıklamayla kanalla ilişiğinin kesildiğini, “Nefret edenler ‘Kovuldun işte’ de diyebilir” ifadeleriyle duyurdu.

Uğur'un açıklaması şöyle:

"Kendimle ilgili yeni duyuru. İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de  MEDYA KRİTİK programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler “Kovuldun işte” de diyebilir"

Uğur, 4 Eylül’de TGRT Haber’de “Medya Kritik” programının moderatörlüğünü üstlendiğini açıklamıştı.

tv100’de geçen günlerde İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki’nin programları da yayından kaldırılmış, iki isimle yollar ayrılmıştı.

CANSU CANAN ÖZGEN DE VEDA ETTİ

Uğur'un ardından sunucu Cansu Canan Özgen de tv100’den ayrıldığını duyurarak, “2,5 yıldır görev yaptığım TV100 ailesine veda ediyorum… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle” mesajını paylaştı.

