Ece Üner'den kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna tepki

Yayınlanma: 10.12.2023 - 19:31

Güncelleme: 10.12.2023 - 19:35

Motokurye Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un kullandığı ortaya çıkmıştı.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında 'motokurye hatalı gösterildiği' için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

TV100'de olayın haberini sunan ünlü sunucu Ece Üner, yaşanan duruma tepki gösterdi. Üner'in iki çocuk babası kuryeyi öldürdüğü kazaya ilişkin sert konuşması sosyal medyada gündem oldu.