Twitch, kara para aklama iddiaları ile gündemde: Suç örgütleri ile bölüşüyorlar
Dünyanın en büyük canlı yayın platformu olan Twitch'te kara para aklandığı iddiaları, kullanıcıların tepkisiyle karşılandı. Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bazı yayıncılar hakkında, "Kredi kartı hırsızlığı yapan suç örgütleri ile anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor" dedi.
Ünlü canlı yayın platformu Twitch'in bir kara para aklama mekanizması haline geldiği iddia edildi. Twitch yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcı, çalıntı kredi kartlarından anlaşılan yayıncılara yüklü miktarlarda bağış yapıldığını ve yayıncıların da dolandırıcılar ile işbirliği halinde olduğunu öne sürdü. İddialar arasında; bu yayıncıların işbirliği içinde oldukları kişilerle kara parayı bölüştüğü de var.
Sosyal medyadan söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan CHP'li Gürsel Tekin, "Twitch yayınlarını kara para aklama aracı olarak kullanan, “bağış” adı altında çalıntı kredi kartlarından yapılan para transferlerinden komisyon alıp hırsızlık yapan, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir grup yayıncı ortaya çıktı. Bu yayıncıların kredi kartı hırsızlığı yapan suç örgütleri ile anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor" diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine seslendi.
Uluslararası organize bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Tekin, konuyu TBMM'ye de taşıyacağını belirtti.
Dünya çapında 100 milyondan fazla abonesi olan alışveriş şirketi Amazon'un da önlem alması gerektiğini belirten Tekin, şu açıklamayı yaptı:
"Özellikle gençlerin yoğun kullandığı bir sosyal medya kuruluşunun uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama aracı haline dönüşmesi kabul edilemez. Amazon da gereken önlemleri almalı.
Özellikle bu konuyu gündeme getiren, yasa dışı faaliyetleri ihbar eden Twitch yayıncılarının örgütlü bir şekilde tehdit edildiği, yayınlarının engellenmeye çalışıldığı, sahte hesaplarla hakarete uğradığı da görülüyor. Örgütlü şekilde yapılan bu eylemler de suç örgütünü gösteriyor.
Konuyu elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK üzerinden takip edecektir. Para aklama suçunun yeni bir yöntemi ile karşı karşıyayız. İlgili yayıncıların ekonomik varlıkları üzerinden yapılacak bir araştırma konuyu kısa sürede ortaya çıkartır. Gençleri bu yapılardan korumak zorundayız."
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