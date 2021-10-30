Twitch, kara para aklama iddiaları ile gündemde: Suç örgütleri ile bölüşüyorlar

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:13

Ünlü canlı yayın platformu Twitch'in bir kara para aklama mekanizması haline geldiği iddia edildi. Twitch yayıncılarından Jahrein isimli kullanıcı, çalıntı kredi kartlarından anlaşılan yayıncılara yüklü miktarlarda bağış yapıldığını ve yayıncıların da dolandırıcılar ile işbirliği halinde olduğunu öne sürdü. İddialar arasında; bu yayıncıların işbirliği içinde oldukları kişilerle kara parayı bölüştüğü de var.

Sosyal medyadan söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan CHP'li Gürsel Tekin, "Twitch yayınlarını kara para aklama aracı olarak kullanan, “bağış” adı altında çalıntı kredi kartlarından yapılan para transferlerinden komisyon alıp hırsızlık yapan, ekonomik çıkar amaçlı suç örgütlerinin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir grup yayıncı ortaya çıktı. Bu yayıncıların kredi kartı hırsızlığı yapan suç örgütleri ile anlaştığı, kendi yayınlarına aktarılan paradan bir miktar komisyon alıp kalanı kripto para olarak suç örgütü üyelerine veya yöneticilerine gönderdiği gözüküyor" diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine seslendi.

Uluslararası organize bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Tekin, konuyu TBMM'ye de taşıyacağını belirtti.

Dünya çapında 100 milyondan fazla abonesi olan alışveriş şirketi Amazon'un da önlem alması gerektiğini belirten Tekin, şu açıklamayı yaptı: