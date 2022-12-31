BirGün'den Timur Soykan'ın 'Sinan Ateş'in katil zanlısı' haberine ilişkin açıklama

31 Aralık 2022 Cumartesi, 14:20

Geçen yıllarda ülkü ocakları genel başkanı olarak görev yapan akademisyen Sinan Ateş, önceki gün Ankara'nın göbeğinde silahlı saldırıya uğradı.

Başından vurulan Ateş hayatını kaybetti, arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Saldırıya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti teşkilatlarının sessizliğini koruması dikkat çekerken; Ateş'in katil zanlısının kimliğinin belli olduğu öne sürülmüştü.

Ateş’in katil zanlısının 23 yaşındaki Emrecan Ç. olduğu iddia edilmişti.

'MOTOSİKLET BENZERLİĞİ'

Son olarak Soykan, eski Sinan Ateş cinayetinde ‘katil zanlısı’ olarak gözaltına alınan Emrecan Ç.’nin, motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığını belirterek, haberi geri çektiklerini bildirdi.

Soykan, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilmemiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz, yeni gelişmeler yayınlayacağız. Haberi kullanan sitelerin de düzeltmesini rica ediyorum.”

Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak Emrecan Ç. gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan motosiklet benzerliği nedeniyle gözaltına alınmış ve bağlantısı tespit edilmemiş. Bu nedenle haberi geri çekiyoruz. Haberi kullanan sitelerinde düzeltmesini rica ediyorum. — Timur Soykan (@timursoykan) December 31, 2022

BirGün'den yapılan açıklamada da söz konusu haberin geri çekildiği açıklandı.