TYT’de Türkçe ve fen soruları adayları zorladı: ‘Süreç yordu’

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter döktü.

Cumhuriyet’e konuşan öğrenciler, sınavda özellikle Türkçe, fen ve sosyal bilimler testlerinde zorlandıklarını söyledi. Veliler ise sınav sürecinin yalnızca öğrenciler için değil, aileler için de psikolojik olarak yıpratıcı geçtiğini belirtti. Özgü Uzun, “Türkçe’de şıklar arasında çok kaldım. Eleyici soruları çoktu. Sosyalde coğrafya ve felsefe bilgi gerektiriyordu. Tarih biraz daha yapılabilir zorluktaydı. Matematik vakit ayırılabildiği takdirde kolaydı” dedi.

Velilerden Özgür Uzun ise sınav sürecinin aileler açısından da zor geçtiğini vurgulayarak “Bu sınav ebeveynler olarak bizim için de çok zordu. Sonuçta çocuklarımızın geleceği söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘RAHATLADIK’

Fen testinde zorlandığını söyleyen Havvanur Sevgi, “Fen çok zordu. Şu an bu süreç bittiği için rahatlamış hissediyorum” diye konuştu. Birgül Sevgi de sınava hazırlık sürecinde verilen emeğe dikkat çekerek “Çocuklarımızın bu sistem içinde kaybolmaması ve kendilerini bulabilmeleri için dualarımız ve desteğimiz onlarla” dedi. Beytullah Akça ise “Sınav genel olarak zordu. Türkçe çok zorlamadı, matematik soruları biraz zor geldi. Uzun zamandır hazırlanıyordum. İyi geçti diyebilirim” yorumunu yaptı.