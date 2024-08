Üç ayda yedi işçinin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesine uzmanlar dikkat çekti

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) verilerine göre 2024 yılının ilk altı ayında en az 878 işçi yaşamını yitirdi. Bu yıl yaşanan işçi ölümlerinde MESEM kapsamında öldürülen çocuk işçiler dikkat çekerken bir başka çarpıcı konu ise asansör boşlukları. Önceki gün çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Mustafa Aydın’la (53) birlikte geçtiğimiz son üç ayda ikisi çocuk yedi işçi asansör boşluklarından düşerek yaşamını yitirmiş oldu. Söz konusu iş cinayetlerinde ölen işçilerin en az 2’si MESEM kapsamında çalışan çocuk işçiler.

Asansör boşluklarından kaynaklanan iş cinayetlerine dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İSİG Meclisi’nden İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi Zafer Güzey işverenler tarafından gerekli kontrollerin yapılmadığını belirterek konuya ilişkin “Aslında bu konunun bileşenleri ikiye ayrılıyor. En önemli konu inşaatı üstlenen kişinin gerekli önlemleri netleştirmemesi. Bunun sebebi şu, sorumlu kendine göre bir kontrol yapıyor ancak, inşaata giren bakımcı ve diğer çalışanların kontrolleri, güvenlik önlemleri düzgün yapılmıyor. Burada sahaya girecek herkesin güvenliğini ve kontrolünü sağlamak işverenin sorumluluğu. Ama ne yazık ki işlemler hızlı olsun diye gerekli bilgilendirmeler yapılmadan, güvenlik önlemleri alınmadan ve o kişinin uygunluğu denetlenmeden direkt inşaat alanına alıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ÖNLEMLER GÜNCELLENMELİ’

Sözlerini sürdüren Güzey, inşaatın her safhasında güvenlik önlemlerinin güncellenmesinin gerektiğini ancak bu konunun dikkate alınmadığını söyledi. Güzey “İkinci konu, risk analizinin gerekli gördüğü güvenlik önlemlerinin inşaatın her safhasında güncellenmesi gerekiyor. Bu sağlanamıyor. Örneğin, inşaat beşinci kattan yedinci kata çıktığı zaman beşinci kata göre alınan güvenlik önlemlerinin yedinci kata göre değiştirilmesi gerekiyor. Bu sağlanamadığı için yüksekte çalışanlar düşebiliyor. Bu seviyeden düşmeler de her zaman ölümle sonuçlanıyor” dedi.