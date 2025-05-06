Üç Fidan Dolmabahçe’de anıldı: “Denizler ölmedi kavgamızda yaşıyor”

Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:15

Güncelleme: 06.05.2025 - 18:39

Saat 17.00’da Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan üniversite öğrencileri, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1968 Temmuz’unda Amerikan Ordusu’na ait 6. Filo’yu denize döktükleri Dolmabahçe’ye yürüdü.

İdam edilmelerinin 53. yıldönümünde Üniversiteliler devrimci önderler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için AKM önünde Dolmabahçe’ye yürümek üzere toplandı.



“Şeriata faşizme karanlığa geçit yok” sloganları atılıyor. pic.twitter.com/TgPYdBQ9tn — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 6, 2025

“HALKIN VİCDANINDA BERAAT ETTİLER”

Dolmabahçe’de öğrenciler adına basın açıklamasında bulunan Üniversiteli Yağız Karayel, “Onlar bu düzenin adaletiyle değil, bu halkın vicdanında beraat ettiler.

Biz onların yoldaşları, mirasçıları, bu ülkenin üniversite öğrencileri olarak sesleniyoruz:

Onları öldürenler, bu düzene karşı ayağa kalkan her sesi susturmak isteyenler hâlâ iş başında!

Bugün gençliği yoksulluğa, işsizliğe, çaresizliğe mahkûm edenler, o gün idam fermanını imzalayanlarla aynı zihniyetin devamıdır.

Bugün üniversitelerimizi kayyumlarla teslim almaya çalışanlar, düşünceyi suç sayanlar, öğrencileri tutuklayanlar, Denizleri yargılayan mahkemelerin bugünkü temsilcileridir“ dedi.

“DENİZ OLMAK BOYUN EĞMEMEKTİR”

“Denizler ölmedi, kavgamızda yaşıyor” diyen üniversiteliler şöyle devam etti:

“Bugün ‘barınamıyoruz’ dediğimiz için gözaltına alınıyoruz. Bugün KYK’larda katlediliyoruz.

Bugün kampüslerimiz polis ablukasında, akademisyenler susturulmuş, görevinden alınmış, sürülmüş üniversiteler iktidarın arka bahçesine çevrilmiş durumda. Ama biz susmuyoruz!

Çünkü biliyoruz: Deniz olmak, boyun eğmemektir. Bugün bu ülke halkı açlık sınırının altında yaşıyor. Gençler her gün ya intihar ediyor ya da ilk fırsatta bu ülkeden kaçmak istiyor. Kadınlar katlediliyor, LGBTİ+’lar hedef gösteriliyor, Kürt halkı susturulmak yok sayılmak isteniyor, 1 Mayıs’ta dahi işçiler katlediliyor…

İşte biz bu düzene karşıyız!

Biz bu zulme, bu sömürüye, bu yağmaya, bu yalanlara karşıyız! Denizler bu düzene karşı ayağa kalktı. Biz de kalkıyoruz! Sözümüz var: Bu ülke ya özgür olacak ya da biz bu karanlığı parçalayana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!”

Üniversiteliler “şeriata faşizme karanlığa geçiş yok” “Denizlerin yolunda üniversite ayakta” “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayız” “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı. Dolmabahçe Meydanı’na ulaştıktan sonra devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna geçen öğrenciler, hep birlikte Nazım Hikmet’in “Güneşi İçenlerin Türküsü” şiirini okudu.

CHP Gençlik Kolları ise saat 19.00’da Taksim AKM önünde toplanacak.