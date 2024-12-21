Kızılcık Şerbeti'nde 'Deniz Gezmiş' göndermesi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki 'Deniz Gezmiş' göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Deniz Gezmiş' göndermesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:56

Televizyonların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş’e gönderme yapıldı.

Dizide bir sahnede Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin aşk üzerine yaptıkları bir sohbette Deniz Gezmiş anıldı.

"DENİZ GEZMİŞ ÇOK GÜZEL ÖZETLEMİŞ"

Dizideki o sahnede yer alan replikte “Deniz Gezmiş çok güzel özetlemiş bu konuyu. ‘Aşk solcudur’ der. ‘İnsanın sol yanını hedef alır. Aşk bu kadar solcuyken ondan sağ çıkmak mümkün değil’ demiş” ifadeleri kullanıldı.

Bu sahne sosyal medyada büyük ilgi çekerken birçok kişi tarafından paylaşıldı.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #Deniz Gezmiş #dizi

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