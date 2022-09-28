Üç gün arayla motosiklet, telefon ve cüzdanını çaldılar: 'Bari kimlik ve ehliyeti bıraksaydın'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:50

Merkez Osmangazi İlçesi, Veyselkarani Mahallesi, Vakar Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada çalışan 64 yaşındaki İbrahim Aydemir’in, 3 gün arayla çay molası verdiği sırada işyerinden motosikleti, cep telefonu ve son olarak da cüzdanı çalındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Son olayda işyerine geldiğinde cüzdanının yerinde olmadığını farkeden yaşlı adam, işyerinin güvenlik kameralarını incelediğinde iş yerine giren kimliği belirsiz bir kişinin cüzdanını çaldığını fark etti. Bunun üzerine polisi arayan Aydemir kimliği belirsiz hırsız hakkında şikayetçi oldu.

"ARTIK ARKAMIZI DÖNMEYE GELMİYOR"

Güpegündüz işyerinden cüzdan çalan hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkına dönen İbrahim Aydemir, "Artık dükkâna arkamızı dönmeye gelmiyor. Burada uzun zamandır çalışan bir işçiyim. Arada mola vermek için dışarıya çıktığımda adamlar sanki beni gözetliyor. Her çay içmeye çıktığımda bir şeylerim çalınıyor. Geçtiğimiz gün motorumu çaldılar, hemen sonra telefonumu çaldılar, daha 24 saat geçmeden şimdide cüzdanımı çaldılar. Cüzdanımda para dışında değerli eşyalarımda vardı. Görüntüleri izlediğim de 2 dakika içerisinde çalınmasına hayret ettim. Ama anladım ki bu kişiler profesyonel olmuş” dedi.

Hırsıza seslenen Aydemir, "Hırsız kardeşim cüzdandaki parayı çalarsın. Anlarım da nüfus cüzdanımı ehliyetimi ne yapacaksın sen ? Şimdi senin yüzünden bir sürü işle uğraşacağım” ifadelerini kullandı. İhbar üzerine güvenlik kameralarını izleyen polis olayla alakalı tahkikat başlattı.