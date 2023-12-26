Üç ili kapsayan RES projesini yöredeki yurttaşlar istemiyor

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

Daven Enerji'nin üç ili kapsayan projesi 520 milyon TL olarak belirlendi. Projeye onay verilmesi durumunda orman arazisi ve tarladan oluşan bölgede sekiz RES türbini inşa edilecek. Köylüler ise İznik Gölü sulak alanına da 2.7 kilometre mesafede bulunan projeye karşı çıkıyor.

Projeye ilişkin dün Bursa’da halkın katılımı toplantısı (HKT) düzenlendi. Toplantıya köylüler ve yaşam savunucuları yoğun katılım sağladı.

‘TARIM ALANINA YAPMAYIN’

Projenin etkileyeceği dört köyün muhtarı ve yöre halkı projeyi istemediklerini dile getirdi. Yurttaşlar projeye türbinlerin yaşam alanı ve tarım arazilerine yakın olmasının zarara yol açacağı için karşı çıktıklarını dile getirdi. Burada konuşan muhtar Veysel Hüsnü, “Köylerimiz boşalmasın diye bu rüzgâr gülünü istemiyoruz. Tarım alanlarımıza yapılmasın” ifadelerini kullandı.