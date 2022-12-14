Üç kere vekil aday adayı olmuştu: TOKİ ihalesi AKP’li isme
Erzincan’daki 82 milyon 777 bin TL’lik konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenleme işi için çıkılan ihaleyi, AKP’yle geçmişi bulunan Şahin Ayyıldız’ın şirketi Ayyıldız Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Müteahhitlik Market Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Erzincan’da konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenleme işi için ihaleye çıktı. 82 milyon 777 bin TL’lik ihaleyi ise Kocaeli’ndeki Ayyıldız Gayrimenkul Mimarlık İnşaat Müteahhitlik Market Sanayi Ticaret Limited Şirketi aldı.
6 yılda TOKİ, Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesi gibi kamu kuruluşlarından 11 ihale alan şirket, buradan toplamda 187 milyon 296 bin TL kazandı. Şirketin sahibi Şahin Ayyıldız’ın ise AKP’yle geçmişi bulunuyor. Daha önce üç kez AKP Kocaeli milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Ayyıldız, “En çalışkan vekil ben olacağım. Millete efendilik yapan değil, hizmet eden vekillik yapacağım” dedi. Ancak hiçbir zaman aday gösterilemedi. Ayyıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek AKP’li milletvekillerini de ziyaret etmişti.
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