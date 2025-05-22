Üç yıl önce teslim edilmesi gereken Susurluk Devlet Hastanesi binası hizmete açılamadı: Eksik yap-beklet projesi

AKP iktidarının yap-işletdevret modeliyle yaptığı, üç yıl önce 50 milyon TL. maliyet ile hizmete açılacağı belirtilen Susurluk Devlet Hastanesi’nin yeni binası bir türlü açılamadı. Hastane binasının önünde açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, yangın söndürme sisteminin, yangın merdivenin, yangın sensörünün, yangın çıkış kapılarının ve acil çıkış kapılarının olmadığını kaydetti.

Sarı, “Hastanenin teslim tarihi ihale teslim tarihi 19 Kasım 2020. İhale bitiş süresi 700 gün. Peki ihaleden bugüne kadar geçen gün sayısı ne? 1650 gün geçmiş. Yaklaşık 1000 gündür ne yazık ki bu hastane bitmiş olmasına rağmen daha doğrusu teslim edilmiş olmasına rağmen hizmet vermez durumda Bu kadar yatırım yapıldı ama gelip şu hastaneyi açıp da çalıştıramıyorsunuz. Sebebi ne? Projedeki eksiklikler. Yıl olmuş 2025! Siz ‘sağlıkta devrim yaptık’ diyorsunuz. Yaptığınız binalar işte burada” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Balıkesir Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Muhammet Can ve SES Balıkesir Şube Başkanı Hanife Dinç gazetemize açıklamada bulundu. Doç. Dr. Can, “Bize ulaşan bilgilere göre binada su sızıntısı problemi var. Sorunun binanın dış cephe kaplaması ve çatısından kaynaklandığı düşünülüyor” dedi.

Dinç ise “binanın inşaatının tamamlanmış olmasına karşın istinat duvarının yapılmamasının bodrum katının yağmur sularıyla dolmasına neden olduğuna ve tıbbi cihazlara zarar verdiğine” işaret etti. Durumun yalnızca mühendislik hatası olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Dinç şöyle konuştu: “Bu sağlık hizmetinin ticarileştirilmesine, kamu kaynaklarının heba edilmesine ve sağlık emekçilerinin yok sayılmasına dair zihniyetin sonucudur. Hastanenin açılışını geciktiren sorumlular tespit edilmeli ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Zarar gören cihazların durumu paylaşılmalı, varsa kayıpların hesabı verilmelidir.”