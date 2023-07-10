Uçağa geç kalan yolcu acil durum butonunu kırdı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 10.07.2023 - 12:47

Edinilen bilgiye göre, önceki akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, THY'nin TK-962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, Ercan Havalimanı'na hareketi için yolcu alımını tamamlandı.

Yer hizmetleri görevlinin yolcuların uçağa biniş işlemlerini tamamlanmasının ardından uçağın bulunduğu kapıdan ayrıldı. Bu sırada sefere geç kalan bir yolcu uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi.

GÖREVLİYİ İTTİ, UÇAĞA GİRDİ

Yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi ve koltuğa oturdu. Bu sırada uçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Acil durum butonunu kıran ve görevliyi iterek uçağa binen yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.