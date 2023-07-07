Airdrop şakası kötü bitti: Uçak acil iniş yaptı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:50

ABD'nin Las Vegas eyaletinden, Hawaii'ye gitmekte olan Southwest havayolu şirketine ait uçak yolcularda yaşanan 'bomba' tedirginliği nedeniyle Oakland'e acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan bir yolcu Apple'ın veri transferi teknolojisi AirDrop'u kullanarak uçakta bomba olduğunu iddia eden bir fotoğrafı yolculara gönderdi. Fotoğrafın ardından yolcular tedirginlik yaşadı.

"BENİ BU UÇAKTAN İNDİRİN"

Insider'da yer alan habere göre, yolculardan biri fotoğrafın ardından kendisinin ve iki çocuğunun ölüm korkusu yaşadığını söyledi. Kabin görevlilerinden birinin ise "Beni bu uçaktan indirin" şeklinde panik yaptığını ifade etti. Yolcular arasında olan Valeria Maluchnik uçağın acil iniş yapmasının ardından olayla ilgili açıklama yaptı.

Maluchnik, uçuş sırasında uyuyakaldıktan sonra uyandığında "uçakta WiFi olmadığını fark ettiğini" söyledi. Uçuş görevlilerinin ise ön kısımda konuşmaya başladığını ifade etti. Uçuşa yaklaşık bir saat kala pilot, mekanik bir sorun nedeniyle Oakland, Kaliforniya'ya acil iniş yapacaklarını belirtti.

"ZiHNiMDE 'BU ŞEY DÜŞECEK Mi DiYE DÜŞÜNÜYORDUM..."

"Elbette paniklemeye başladım" diyen Maluchnik, sözlerine şöyle devam etti: "Zihnimde 'bu şey düşecek mi' diye düşünüyordum ve sonra her şey aniden değişti." Maluchnik, herkesin uçaktan indikten sonra pistin köpekler, görevliler, acil durum araçları ve polis ile dolu olduğunu söyledi.

Otobüslere bindikten ve bir patlayıcı uzmanıyla görüşmek üzere bir kapıya gittikten sonra, kendisine uçuş sırasında hiç AirDrop alıp almadığı soruldu. Maluchnik, almadığını ve havaalanı güvenliği için yönlendirildiğini belirtti.

"Birinin bomba tehdidinde bulunduğunu öğrendiğimizde uçağı terk edip etmediğimizi kontrol ediyorlardı" diyen Maluchnik, diğer yolcuların uçakta bir bomba olduğunu söyleyen bir fotoğrafı AirDrop üzerinden aldığını ifade etti. Maluchnik, özellikle çocukları için endişelendiğini belirtti, ancak olayın otizmli oğlunu da dahil olmak üzere onları çok fazla etkilemediğini söyledi.

Polis, AirDrop fotoğrafını paylaşan kişiyi henüz tespit edemedi. Southwest Havayolları şirketi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Güvenlik bizim önceliğimizdir ve Hawaii'ye yönelik bu gecikmeli yolculuk sırasında gösterdiğiniz sabır ve anlayış için minnettarız" dedi.